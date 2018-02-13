РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Новое отделение для помощи неизлечимо больным открыли в Львовской районной больнице в поселке Львовский Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач больницы Марина Киселева.

«В Львовской районной больнице в терапевтическом отделении стационара мы открыли 10 коек паллиативной или симптоматической помощи взрослым с неизлечимыми заболеваниями. В больнице помогут снять или смягчить болевой синдром, окажут психологическую поддержку», – сказала Киселева.

По ее словам, подобную помощь ранее оказывали только в больнице Подольска, где все места уже давно заняты и свободных мест нет. За паллиативной поддержкой для пожилых неизлечимо больных родственников в Львовскую районную больницу могут обращаться жители любого микрорайона, независимо от прописки. Информацию можно получить по телефону: 8(496)760-61-80.