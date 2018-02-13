РИАМО - 13 фев. Цена на розы, выращенные в Московской и Калужской областях ко Дню всех влюбленных, составит от 45 рублей за штуку, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

На территории Московской области торговую деятельность осуществляют 356 нестационарных торговых объектов по реализации цветочной продукции. Наибольшее их количество размещено на территории городских округов Балашиха, Красногорск, Люберцы, Химки, Электросталь, а также в Ногинском и Одинцовском районах.

«Цена на отечественные розы, выращенные в Московской и Калужской областях – от 45 рублей за штуку. Цены на импортные розы, которые будут завезены из Кении, Колумбии, Эквадора – от 95 до 250 рублей за штуку», - сообщил министр потребрынка региона Владимир Посаженников.

Орхидеи в горшках, привезенные из Таиланда, обойдутся жителям Подмосковья от 400 до 1600 рублей за штуку. Ирисы, выращенные в Ростовской области и Краснодарском крае – от 40 до 100 рублей штуку. Герберы из Израиля и Кении – от 50 до 110 рублей за штуку. Нарциссы из Голландии будут стоить от 80 до 130 рублей за штуку, а тюльпаны – от 35 до 100 рублей за штуку.

В Московской области наибольшим спросом у покупателей 14 февраля пользуются такие цветы, как розы, тюльпаны, ирисы, орхидеи, герберы и нарциссы.

День святого Валентина или День всех влюбленных — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.