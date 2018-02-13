РИАМО - 13 фев. Уголовное дело возбудили по факту кражи почти 1,6 миллиона рублей из квартиры жителя подмосковного Королева, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть отдела полиции 12 февраля обратился житель Королева 1969 года рождения с сообщением о том, что в его квартиру проник неизвестный и похитил денежные средства. Сумма ущерба составила 1,58 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту СУ УМВД России по городскому округу Королев было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.