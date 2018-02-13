РИАМО – 13 фев. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая расследует крушение самолета Ан‑148 в Подмосковье, расшифровала информацию с бортового параметрического самописца лайнера и озвучила предварительную причину авиакатастрофы, сообщает во вторник Газета.ru.

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева», — говорится в сообщении МАК.

По данным комиссии МАК, обогрев всех трех приемников полного давления был выключен в течение всего полета Ан‑148.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.