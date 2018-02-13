РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. Власти Люберец просят с пониманием отнестись к трехэтапному порядку складирования и вывоза снега с территории городского округа, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Просим жителей отнестись с пониманием и проявить терпение к порядку складирования и вывоза собранного снега. В первую очередь он вывозится от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров) и других социально значимых объектов. Во вторую – с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. В третью – с остальных территорий», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что управляющими организациями и городскими службами в настоящее время проводятся работы по складированию снега на свободных территориях для удобства проведения работ по его вывозу.