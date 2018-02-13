РИАМО - 13 фев. Столичные власти назначили детям из Москвы, потерявшим родителя в авиакатастрофе Ан-148 11 февраля, ежемесячную пенсию в размере 13 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

Семьям 11 москвичей, погибших 11 февраля при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, окажут материальную помощь. Размер единовременной выплаты составит один миллион рублей. Соответствующие нормативные правовые акты приняли на заседании президиума правительства Москвы.

«Детям, которые живут в столице и потеряли в результате катастрофы родителя, каждый месяц будут дополнительно начислять 13 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Родственникам и близким погибших компенсируют расходы, связанные с пребыванием в Москве. В организации погребения семьям окажет помощь городское бюджетное учреждение «Ритуал».

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.