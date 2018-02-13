РИАМО - 13 фев. Двоих мужчин, которые вымогали 200 тысяч рублей у знакомого якобы за некачественный ремонт в квартире, задержали в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росгвардии.

«В ходе проведения силовой операции сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по Москве задержали двоих подозреваемых в возрасте 26-ти и 36-ти лет», - говорится в сообщении.

Ранее в полицию обратился уроженец одной из стран ближнего зарубежья и сообщил, что двое знакомых неправомерно требуют у него крупную сумму денег.

Правоохранители выяснили, что заявитель работал в составе бригады, специализировавшейся на ремонте квартир в Москве и в пригороде. Одному из клиентов не понравились проведенные работы в его доме в Красногорске. Коллеги обвинили в некачественном ремонте заявителя и под угрозой насилия потребовали его возместить ущерб в размере 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.