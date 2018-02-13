РИАМО - 13 фев. Розы из Кении, зараженные цветочным трипсом, уничтожили в Подмосковье после проведения проверки, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ранее на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (Можайский район Подмосковья), при досмотре срезов цветов розы кустовой (Кения), был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ», - говорится в сообщении.