РИАМО - 13 фев. Специалисты проверили бесхозный предмет, который обнаружили в школе №2065 в новой Москве, это оказался мусор, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

Он добавил, что инцидент произошел в школе №2065, находящейся по адресу: 1-й микрорайон, дом 4.

«Был обнаружен бесхозный предмет, в ходе проверки установлено, что он никакой угрозы из себя не представляет – это обычный мусор», - сказал собеседник агентства.