РИАМО - 13 фев. Мосгорнаследие выдало предписание на приостановку несогласованных работ в здании выявленного объекта культурного наследия на Пятницкой улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

На Пятницкой улице, дом 2/38, строение 1 располагается выявленный объект культурного наследия – ансамбль жилой застройки (конец XVIII века, первая половина XIX века, 1857, 1880 год). В ходе выезда на объект сотрудник Мосгорнаследия зафиксировал, что в здании демонтирован бетонный «пояс» стен одного из помещений и частично вскрыт бетонный пол. Данные работы не были согласованы с департаментом культурного наследия Москвы в установленном порядке, разрешение на них не выдавалось.

«Правообладателю выдано предписание о приостановке работ. Также Мосгорнаследием подготовлен акт технического состояния, включающий план работ на пять лет по сохранению, который будет направлен правообладателю с предписанием»,- говорится в сообщении.

Прорабатывается вопрос возбуждения административного дела о нарушении законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, в этом доме с 1917 по 1930 годы проживал известный реставратор, художник и искусствовед Игорь Грабарь.

«После Октябрьской революции именно он инициировал создание центральных реставрационных мастерских, собравших в своих стенах первоклассных специалистов. Благодаря этому удивительному человеку до нас дошли многие произведения древнерусского искусства, а предложенные Грабарем методы и принципы реставрации стали основополагающими для отечественной школы», - сказал Емельянов.