РИАМО - 13 фев. Московский особняк на улице Остоженка, где писатель Иван Тургенев жил в 1850 году, реконструируют и приспособят для современного использования, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Дом, в котором жил Тургенев, признан объектом культурного наследия федерального значения. Общая площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 992 квадратных метра. Площадь земельного участка, находящегося в районе Хамовники, на пересечении Остоженки и Хилкова переулка, ‒ 3868 квадратных метров.

«Эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», - говорится в сообщении.

В ходе реставрации объекта, состояние которого было оценено как ограниченно-работоспособное, решено произвести цементацию фундаментов и стен здания, косвенное армирование отдельных участков кирпичной кладки с восстановлением штукатурного слоя стен, усиление деревянных балок перекрытия над первым этажом, а также чердачного перекрытия.

Кроме того, планируется восстановить обрешетки и покрытия кровли, деревянные стены из бревен с заменой отдельных участков, провести защиту деревянных конструкций от гниения и стальных от коррозии.

В рамках работ по реставрации и приспособлению музея к современному использованию в здании будут обустроены открытая терраса, стеклянный тамбур с металлическим каркасом при входе, два новых оконных проема, балкон с металлическим ограждением на втором этаже. На первом этаже дома демонтируют современные перегородки и воссоздадут деревянную лестницу и печи на исторических местах с использованием последних под вентиляционные каналы.

В здании будет создана комфортная среда для людей с ограниченными физическими возможностями. Предполагаемое количество посетителей музея может достигнуть 70 тысяч человек в год.