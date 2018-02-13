РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Более 400 жителей подмосковного Подольска проголосовали за ремонт медучреждений округа на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Голосование за ремонт и благоустройство медицинских учреждений на интернет-портале «Добродел» стартовало 1 февраля и продлится до 30 апреля 2018 года. Чтобы проголосовать на портале, необходимо выбрать свой город или район, найти в нем медицинскую организацию, а после указать три предлагаемых мероприятия из категорий: «Капитальный ремонт», «Текущий ремонт» и «Благоустройство территории».

«Более 400 жителей городского округа Подольск проголосовали за ремонт и благоустройство медицинских учреждений муниципального образования. В лидерах – Климовская центральная больница на Больничном проезде и Климовская горбольница №2 на проспекте 50-летия Октября, за них отдали свои голоса 81 и 73 человека соответственно», – говорится в сообщении.

По результатам первой недели большинство голосов жители Подмосковья отдали за устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения, увеличение площади дорожек и площадок, а также за создание зеленых зон на территории медучреждений. Среди муниципальных образований отметили городской округ Подольск, а также Каширу, Ступинский, Одинцовский и Щелковский районы.

По итогам 2017 года объем выполненных работ по ремонту учреждений здравоохранения Подольска в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы» составил 53% на сумму 121 миллиона рублей. Всего в списке для голосования на портале «Добродел» 43 учреждения здравоохранения городского округа Подольск.