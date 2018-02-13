РИАМО - 13 фев. На создание информационно-коммуникационной инфраструктуры в детской городской больнице №9 имени Г.Н. Сперанского в Москве потратят не более 132 миллионов рублей, исполнителя работ определит аукцион, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Победителю электронного аукциона предстоит создать и модернизировать структурированную кабельную систему, линейно-кабельные и волоконно-оптические линии связи, системы электроснабжения и помещения аппаратной в многопрофильном медицинском учреждении, состоящим из 40 отделений и подразделений. Начальная цена контракта составляет 132 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 февраля 2018 года», - отмечается в сообщении.

Как предположил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев, конкуренция на аукционе будет высокой.

«Желающих предложить свои услуги будет достаточно много. Сегодня на рынке немало компаний, которые работают в этом сегменте. Они активно участвуют в столичных аукционах. В среднем на этот предмет торгов претендует пять участников. Главное — чтобы участники реально оценивали свои силы и смогли обеспечить высокое качество работ», — сказал Дегтев.

В больнице создадут информационно-коммуникационную инфраструктуру для внедрения общегородских сервисов ЕМИАС в стационарах. Для удобства врачей и пациентов будет обеспечен доступ пользователей к информационным ресурсам и сервисам, сообщил первый заместитель генерального директора ГКУ «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» Алексей Макарьянц.

«В ходе выполнения работ рабочие места медицинских сотрудников и сотрудников административных служб будут оснащены слаботочными сетями, отвечающими требованиям современных стандартов и позволяющими проводить автоматизацию процессов стационара», — сказал Макарьянц.

По его словам, во время проведения работ больница будет функционировать в штатном режиме. Время выполнения работ по каждому помещению будет согласовываться с представителями стационара для того, чтобы свести к минимуму влияние на лечебный процесс.

Строительно-монтажные работы необходимо выполнить в течение шести месяцев с даты заключения контракта. Заказчиком выступает департамент информационных технологий Москвы.