РИАМО - 13 фев. Полицейские задержали работника салона сотовой связи в подмосковном Наро-Фоминске, который похищал телефоны, после чего продавал их и присваивал себе деньги, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило заявление от представителя одного из местных салонов сотовой связи о хищении имущества на общую сумму более 280 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хищении товара установлен и задержан 28-летний местный житель – сотрудник данного салона», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник, используя свое служебное положение, совершил растрату вверенного ему имущества, принадлежащего организации. Деньги с продажи товара он использовал на собственные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчину поместили под подписку о невыезде.