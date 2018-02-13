РИАМО - 13 фев. Управляющую компанию (УК) ООО «ЖКХ «Заречье» наказали за недостаточно горячую воду в жилом доме на улице Садовой в Звенигороде, УК заплатит штраф в 125 тысяч рублей, сообщается на сайте Госжилинспекции региона.

«В результате проведения внеплановой проверки качества предоставления услуги горячего водоснабжения в Звенигороде, по улице Садовая в доме №2 государственными жилищными инспекторами составлен протокол об административном правонарушении в отношении управляющей компании ООО «ЖКХ «Заречье». Управляющая организация оштрафована через суд на 125 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение своих обязательств», – сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В материале поясняется, что в ходе проверки специальным прибором установлено, что температура горячей воды не соответствует установленным нормативам, ее температура плюс 53 градуса Цельсия при норме от плюс 60 и до плюс 75 градусов.

«Управляющие компании Московской области обязаны предоставлять качественные коммунальные услуги жителям региона в соответствии с принятыми нормативами», – подчеркнул Соков.

По итогам контрольной проверки установлено, что предписание надзорного органа исполнено в установленные сроки. Температура горячей воды в квартире собственника соответствует норме.