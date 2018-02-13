РИАМО – 13 фев. Наземные технические службы не обнаружили каких-либо неисправностей на борту пассажирского самолета Москва – Сургут, вернувшегося в столичный аэропорт «Внуково» из-за задымления, сообщает «Интерфакс».

«Рейс UT247 Москва – Сургут вернулся во «Внуково» из-за неприятного запаха в салоне. Наземные службы не обнаружили никаких неисправностей», - говорится в сообщении.

После возвращения в аэропорт вылета пассажирам был предоставлен резервный борт перевозчика, который сразу же вылетел по маршруту и благополучно добрался до Сургута.

Экипаж «Боинга» рейса Москва – Сургут 12 февраля после взлета доложил о задымлении в пассажирском салоне и вернулся в аэропорт вылета. Всего на борту лайнера находилось свыше 130 человек.