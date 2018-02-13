РИАМО - 13 фев. Управляющая компания «УЖКХ» в результате перерасчета, выполненного по требованию Госжилинспекции Московской области, вернула жителям пяти домов в подмосковном Протвине более 2,5 миллионов рублей за горячую воду, говорится в соощении пресс-службы надзорного ведомства.

«Муниципальная управляющая компания «УЖКХ» исполнила предписания Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчетов жителям пяти многоквартирных домов в городском округе Протвино. УК отчиталась о возврате в общей сумме более 2,5 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Инспекторы провели проверки по обращениям жителей домов №11, №26 и №30 по улице Ленина, дома №12 по улице Дружбы и дома №2Б на Лесном бульваре. Во всех случаях нарушения были идентичными. УК при начислении платы за горячее водоснабжение не придерживалось утвержденного размера количества тепловой энергии, необходимой для подогрева воды.

«Правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что при так называемом двухкомпонентном тарифе платы за горячее водоснабжение в расчетной формуле необходимо учитывать утвержденный норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды. Мы установили, что МУП «УЖКХ» не применяло расчетный размер, который утвердил глава города Протвино. Было выдано предписание о проведении перерасчета в течение полутора месяцев», - пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По истечении срока предписания управляющая организация отчиталась о его исполнении. Суммы перерасчетов составили: в доме №11 по улице Ленина – 479,7 тысячи рублей; в доме №26 по улице Ленина – 350 тысяч рублей; в доме №30 по улице Ленина – 318,8 тысячи рублей; в доме №12 по улице Дружбы – 382,2 тысячи рублей; в доме №2Б на Лесном бульваре – 978,4 тысячи рублей.