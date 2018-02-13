РИАМО - 13 фев. Одного пострадавшего при взрыве газа в в ЖК «Бутово Парк» в Ленинском районе Подмосковья выписали из больницы, трое еще находятся под наблюдением врачей, сообщил РИАМО во вторник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Пятого февраля в квартире на 20-м этаже дома 15 в жилом комплексе «Бутово Парк» в Ленинском районе произошел хлопок, после которого вспыхнул пожар на площади 8 квадратных метров. В результате причинен ущерб на сумму не менее 500 тысяч рублей. Также пострадала бригада рабочих в составе четырех человек – они получили термические ожоги различной степени.

«По состоянию на 13 февраля в ожоговом центре Подольской городской больницы продолжают находиться трое мужчин, одного пациента накануне выписали. Все они ранее поступили в медучреждение в результате взрыва газа в ЖК «Бутово-Парк», - сказал Марков.

Двое пациентов, которые ранее находились в реанимации, переведены в палату ожогового отделения, добавил министр.