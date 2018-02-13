РИАМО – 13 фев. Спортсменка из России Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в лыжном спринте, сообщает Газета.ru.

«Российская лыжница Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль Олимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане в спринте. В финальной гонке россиянка стала третьей, отстав от победившей шведки Стины Нильссон на 3,37 секунды. Серебро в состязании взяла норвежка Майкен Касперсен Фалла», - отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, еще одна россиянка — Наталья Непряева — финишировала в забеге четвертой.

Это четвертая медаль спортсменов из России на зимней Олимпиаде-2018. Ранее россияне завоевали серебро в командном фигурном катании, а также две бронзовые награды в керлинге и шорт-треке.