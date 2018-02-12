РИАМО - 12 фев. На заседании Муниципального методического объединения (ММО) для воспитателей старших и подготовительных групп работники 43 детских садов подмосковного Домодедова обсудили формы и методы работы для познавательного развития дошкольников, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В детском саду №1 «Жемчужинка» прошло заседание Муниципального методического объединения для воспитателей старших и подготовительных групп по теме «Использование в образовательной деятельности форм и методов работы, обеспечивающих познавательное развитие детей», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие воспитатели 43-х детских образовательных учреждений городского округа Домодедово. Педагогическим коллективом «Жемчужинки» были представлены различные формы проведения занятий с воспитанниками.

Так в подготовительной к школе группе «Незабудка» педагоги увидели защиту проекта «Загадочный мир космоса», в подготовительной группе «Почемучки» была показана познавательно-исследовательская работа детей на тему «Волшебная вода». В старшей группе «Мечтатели» было проведено занятие на тему «Путешествие в институт человека», где дети познакомились с органами дыхания.

В старшей группе «Фантазеры» прошло занятие на тему «Русский быт», а в старшей группе «Затейники» было показано интегрированное занятие «Полет над Россией». Воспитатель старшей группы «Василек» познакомила педагогов с презентацией на тему «Использование методов ТРИЗ в работе с детьми».

Мероприятие получило высокую оценку участников ММО.