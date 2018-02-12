РИАМО - 12 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с сопредседателями Общероссийского народного фронта (ОНФ) обсудил предложения общественных организаций, в частности, использование технологии блокчейна для регистрации на ярмарках, публикацию информации для НКО на одном портале, создание онкологической сети, сообщается на официальном сайте мэра.

«Город уделяет большое внимание взаимодействию с общественными организациями. Должен вам сказать, что большинство из этих проблем находится в той или иной степени решения, мы ни одно предложение Общероссийского народного фронта не оставляем без внимания», - сказал Собянин.

На встрече Собянину представили общественные предложения 2017 года, в частности, аспекты защиты прав инвалидов, в том числе на доступную среду, по созданию благоприятных условий для деятельности некоммерческих организаций, для организации детского отдыха, для развития волонтерства, здравоохранения.

Как отметил сопредседатель московского штаба ОНФ, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, одно из новых предложений — внедрить технологию блокчейна при распределении мест на ярмарках. Не всегда фермеры понимают, как распределяются места.

«Очевидно, заявок больше, чем есть мест. Это все равно будет порождать такого рода инстинктивное недоверие. И для участвующих фермеров, участвующих хозяйств очень важно иметь возможность максимально быстро получить место, чтобы представить свою продукцию, и быть убежденным в том, что это место не отдали кому-то», - сказал Кузьминов.

Еще одна инициатива касается поддержки некоммерческих организаций. Фронт предлагает обязать органы исполнительной власти города публиковать на портале «Душевная Москва» всю информацию о конкурсах и помещениях для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

«Создан открытый реестр помещений, принадлежащих Москве, муниципалитетам столицы, которые занимают НКО и на которые НКО претендуют. В основу такого реестра легла информация, которая предоставлена департаментом территориальных органов исполнительной власти. Реестр размещен на портале «Душевная Москва», который стал абсолютно реальным инструментом как для НКО, так и для граждан», — сказал Кузьминов.

Из всех общественных предложений 2015 года реализована половина, а из тех, что выдвинули в 2016 году, — 82%. Так, департамент здравоохранения издал приказ об оказании онкологической помощи москвичам, где создан алгоритм действия амбулаторного врача. Сейчас департамент отрабатывает связку «поликлиника — больнично-онкологический комплекс».

Еще одна инициатива, воплощенная в жизнь, — порядок согласования проектной документации на проведение капремонта: сегодня без согласования с представителями жильцов капитальный ремонт не может начаться. Это очень большой шаг вперед в общественном сознании и самоорганизации, подчеркнул Кузьминов.