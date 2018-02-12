РИАМО – 12 фев. Пассажирский самолет Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт «Внуково» из-за задымления на борту, сообщает в понедельник Telegram-канал Mash.

«В аэропорту «Внуково» в Москве объявлена аварийная тревога по так называемому синему коду. В аэропорт экстренно вернулся Boeing-737, пилот которого перед этим доложил о задымлении на борту», - говорится в сообщении.

По информации в канале, в самолете находятся 135 человек и пять членов экипажа. Их эвакуируют из лайнера.

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