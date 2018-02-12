РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Власти городского округа Люберцы намерены просить прокуратуру проверить деятельность управляющих компаний, которые недобросовестно выполняют свою работу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В администрации Люберец в понедельник вечером прошло заседание оперативного штаба с дорожными, коммунальными службами и управляющими компаниями. На территории городского округа Люберцы обслуживание жилого фонда осуществляет 33 УК, 21 ТСЖ и 20 ЖСК.

«Сегодня на заседании комиссии в администрации отсутствует пять управляющих компаний, 11 ТСЖ и семь ЖСК. Это не в их пользу. Мы подготовим письмо в Люберецкую прокуратуру с просьбой проверить работу тех компаний, которые недобросовестно выполняют свои обязанности. Прокуратура пускай решит, что с ними делать», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что подобные управляющие компании создают чрезвычайные ситуацию на территории. Ни пожарные, ни скорая помощь не могут въехать во дворы, которые никто не чистит от снега. Стоит задача, чтобы территория была убрана.

«Некоторые ТСЖ хорошо устроились, руководитель собирает деньги, получает, не выходя из дома, зарплату, а работа не ведется. Их работу поэтому и проверит прокуратура», - добавил Ружицкий.