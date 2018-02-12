РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Около 2,3 тысячи кубических метров снега, собранного с дорог, вывезли из подмосковных Люберец за понедельник, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В администрации Люберец вечером в понедельник прошло заседание оперативного штаба совместно с дорожными, коммунальными службами и управляющими компаниями.

«За минувшие сутки вывезено 2,3 тысячи кубических метров снега. За понедельник использовано 14 тонн реагентов, 343 тонны песко-соляной смеси. Для уборки использовались 191 человек и 87 единиц спецтехники, из них 19 машин - наемная техника. Помогают и строители, и частные компании», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что за день убрали снег с 207 остановок. Их необходимо повторно обработать песко-соляной смесью и реагентами.

«Директору ООО «Дорсервис» Сергею Никитину произвести до пяти утра уборку Панковской эстакады с вывозом снега и повторной обработкой песко-соляной смесью. То же самое с улицей Смирновской. МБУ «Люберецкое ДЭП», улица Электрификации – убрать и вывезти снег до 14 февраля. Пока осадков нет, надо вывезти снег из города», - добавил Ружицкий.

По его словам, ряд центральных улиц и магистралей находятся в нормативном состоянии, но есть внутриквартальные проезды, которые надо чистить.

«Лучший подрядчик по уборке дорог – это компания «Инвеставтодор» и МБУ «Люберецкое ДЭП», - заключил Ружицкий.