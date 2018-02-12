РИАМО - 12 фев. Управление Роспотребнадзора по Москве после проверки по жалобе жителей выявило незаконную свалку на севере столицы, суд вынес решение ликвидировать нарушения и приостановил деятельность ООО «Служба вывоза мусора», арендующего участок, где расположена свалка, на 90 суток, сообщается на сайте ведомства.

Управление по жалобе жителей на несанкционированную свалку на территории по адресу: Коровинское шоссе, дом 35б, строение 1, провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Служба вывоза мусора», осуществляющего деятельность по обращению с отходами производства и потребления.

«В ходе проверки выявлены нарушения требований ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». По факту выявленных нарушений в отношении ООО «Служба вывоза мусора» составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в Тимирязевский районный суд Москвы. Суд вынес постановление о приостановлении деятельности ООО «Служба вывоза мусора» на объекте сроком на 90 суток», - отмечается в сообщении.

Постановление суда направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Информация о нарушениях ООО «Служба вывоза мусора» направлена также в управление Росприроднадзора по Ярославской области (по месту выдачи лицензии на деятельность по обращению с отходами) и в правоохранительные органы. Устранение нарушений требований санитарного законодательства находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

ООО «Служба вывоза мусора» на территории по адресу: Коровинское шоссе, дом 35 б, строение 1, осуществляло хранение отходов производства и потребления, при этом поверхность хранящихся насыпью отходов на открытой площадке не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров; поверхность площадки не имеет искусственного водонепроницаемого покрытия; объект не обеспечен сетями водоснабжения и канализации; по периметру площадки не предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями.

Указанные нарушения посягают на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.