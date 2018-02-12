РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. За минувшую неделю в подмосковных Люберцах от жителей поступило 194 жалобы на некачественную уборку снега или ее отсутствие, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В администрации Люберец вечером в понедельник прошло заседание оперативного штаба совместно с дорожными, коммунальными службами и управляющими компаниями. На территории городского округа Люберцы обслуживание жилого фонда осуществляет 33 УК, 21 ТСЖ и 20 ЖСК.

«За прошедшую неделю от жителей поступило 194 обращения, связанных с некачественной уборкой территории. Обращения поступали в администрацию горокруга, через портал «Добродел» и соцсети. 70% обращений по некачественному содержанию территорий – это в поселке Красково, 21% - на территории города Люберцы и 3% - это Малаховка, Томилино и Октябрьский», - сказал Ружицкий.

Он отметил работу «Люберецкой управляющей компании», на которую не поступило ни одной жалобы за весь период снегопадов.

«АО «ЛГЖТ» в целом справилось с работой, но поступают жалобы по ЖЭУ-3. 6% от всех обращений, которые были по всему городскому округу – это жалобы именно по этому ЖЭУ. Хотелось поблагодарить компанию «Капитал Инвест», которая резко из отстающих вышла в передовики и убрала все территории», - добавил Ружицкий.

По его словам, компания «Союз Люберцы» оперативно отреагировала на обращения жителей, которые поступили в выходные.

«На сегодняшний день она частично устранила все нарушения, которые выявлены. 13 февраля компания завершит уборку территории от снега. Большое количество жалоб жителей поступает на «Самолет-сервис». То же самое можно сказать о компаниях «Комфортжилсервис», «Домоуправ» и АО «Комбинат ЖКХ и Б», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что если в управляющих компаниях не хватает техники или рабочих рук, администрация муниципалитета поможет решить этот вопрос. Существенную помощь могут оказать строительные компании и дополнительные бригады.

«Делайте все, чтобы качественно вести борьбу со снегом. До 14 февраля городской округ должен быть очищен», - заключил Ружицкий.