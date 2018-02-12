РИАМО - 12 фев. Порядок формирования фонда оплаты труда работников Дирекции дорожного строительства изменили в Подмосковье, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Внести в положение об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства», <…> следующее изменение: пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: «премии по результатам работы за 2017 год в размере 12,2 должностного оклада», — говорится в документе.

В пункте 12 положения об условиях оплаты труда работников Дирекции дорожного строительства указано, что фонд оплаты труда сотрудникам учреждения в расчете на календарный год формируется с учетом средств на выплату (по каждой штатной единице), исходя из должностного оклада главного специалиста: 12 должностных окладов, ежемесячной надбавки за сложность, ежемесячной премии по результатам работы, ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет.