РИАМО - 12 фев. В Мещанском районе Москвы при проведении дорожных работ обнаружили два металлических цилиндра со следами коррозии, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Около 19:00 поступило сообщение об обнаружении в Малом Сухаревском переулке при проведении дорожных работ двух металлических предметов цилиндрической формы со следами коррозии», - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник в экстренных службах, найденные предметы похожи на артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.