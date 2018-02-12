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Москвы и Подмосковья Фото Поисковые работы на месте крушения Ан‑148 в Подмосковье вчера в 20:21 | Обновлено вчера в 20:34
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РИАМО
, Николай Корешков
Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он
потерпел крушение
11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.
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РИАМО
, Николай Корешков
На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.
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РИАМО
, Николай Корешков
«По состоянию на 16:00 обнаружено более 700 фрагментов тел. В настоящее время вертолет Ми-8 с частью фрагментов вылетел в Москву», — сказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
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РИАМО
, Николай Корешков
Спецборт доставит фрагменты тел в городскую клиническую больницу №6, после чего специалисты МЧС России переправят их в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения экспертизы.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Было найдено более 700 фрагментов тел.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Спасатели также обнаружили более 300 обломков самолета. Фрагменты лайнера разбросаны на площади более 30 гектаров.
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РИАМО
, Николай Корешков
В операции задействованы почти 1,1 тысячи человек и свыше 200 единиц техники, в том числе девять беспилотных летательных аппаратов и 20 снегоходов.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: поисковая операция в районе крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: поисковая операция в районе крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: обломки самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
На фото: поисковая операция в районе крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: поисковая операция в районе крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: поисковая операция в районе крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: поисковая операция в районе крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: поисковая операция в районе крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
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