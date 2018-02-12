РИАМО - 12 фев. Информация о том, что авиадиспетчеры на несколько минут выпустили из виду самолет Ан-148, который через некоторое время потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья, не соответствует действительности, диспетчеры были на связи с воздушным судном постоянно, говорится в сообщении пресс-службы Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ.

«Появившаяся сегодня в интернете со ссылкой на неназванный источник информация о том, что авиадиспетчеры филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на шесть минут забыли про самолет «Саратовских авиалиний», разбившийся вчера в Подмосковье, и даже не заметили того, что метка пропала с их экранов, не соответствует действительности. Убедиться в том, что диспетчеры находились на связи с направлявшимся из «Домодедова» в Орск воздушным судном, можно прослушав запись радиообмена Ан-148 и других бортов, находившихся в тот момент в зоне ответственности Московского центра, с землей», - отмечается в сообщении.

Запись переговоров авиадиспетчеров с экипажем самолета, опубликованная анонимно и неофициально, появилась в свободном доступе в день авиакатастрофы, 11 февраля.

«На записи слышно, как диспетчеры продолжают вызывать борт даже после того, как он перестал отвечать», - добавляется в сообщении.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.