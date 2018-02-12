РИАМО - 12 фев. В книжных магазинах России в феврале появится в продаже новый детективный роман известной писательницы Елены Михалковой «Нет кузнечика в траве», обложку которого украшает логотип РИАМО, говорится в сообщении пресс-службы издательства «Эксмо».

«Читайте новый роман Елены Михалковой «Нет кузнечика в траве» – великолепный образец классического детектива с элементами психологического триллера, где есть противостояние великих и страшных сил: человеческой любви и животного инстинкта выживания», - говорится в сообщении.

Новая книга Михалковой – о двух семьях из двух уголков земли, связанных одним кошмаром. Каждая семья хранит тайну, у каждой семьи – своя история, которую не принято рассказывать.

Действие завязывается, когда из отеля в Греции пропадает туристка Ольга Гаврилова. Ее муж уверен, что супруга исчезла не по своей воле. Гаврилов выписывает из Москвы частных детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина, чтобы они отыскали Ольгу. Детективы приступают к работе и даже не догадываются, что за каждым их шагом наблюдают.

Елена Михалкова знакома российскому читателю как автор остросюжетной прозы. Работа в милиции помогла писательнице узнать «подноготную» криминального мира и создавать детективные драмы, которые держат в напряжении до последней страницы. Книги писательницы издаются с 2007 года, их совокупный тираж уже превысил миллион экземпляров. Елену Михалкову часто называют «российской Агатой Кристи».