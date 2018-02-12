РИАМО - 12 фев. В подмосковном Домодедове прошел поэтический ринг, в рамках которого молодые жители городского округа прочли стихи Александра Пушкина в восьми номинациях, сообщается в группе «Единая Россия Домодедово» в «ВКонтакте».

«В городском округе Домодедово прошло мероприятие в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» - поэтический ринг «Я Пушкина читаю вновь…». Данное мероприятие прошло в Центральной библиотеке имени Анны Ахматовой», — говорится в сообщении.

Программа поэтического ринга включала художественное чтение пушкинских стихов в восьми номинациях: о природе, патриотического и духовно-нравственного содержания, любовная лирика. Отдельными номинациями были выделены выступления участниц, читающих «Письмо Татьяны к Онегину», и юношей, подготовивших свое прочтение «Письма Онегина к Татьяне».

В поэтическом ринге приняли участие молодые жители городского округа Домодедово. Победителям вручили грамоты и книги в подарок с приглашением принять участие в следующем поэтическом ринге, который состоится 21 марта во Всемирный день поэзии.