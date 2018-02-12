РИАМО - 12 фев. Штрафы и перемещение неправильно припаркованных автомобилей на штрафстоянки во время уборки улиц столицы после сильных снегопадов являются необходимой мерой, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к столичным властям с просьбой освободить водителей от штрафов и эвакуации вплоть до завершения комплекса работ по расчистке улиц Москвы от снега.

«Неправильно припаркованные машины мешают уборке снега и также создают опасные ситуации на дорогах. Штрафы и перемещение – мера необходимая, особенно во время обильных снегопадов. Мы еще раз просим всех автомобилистов проявить понимание и временно пересесть на общественный транспорт или тщательнее выбирать места парковки без нарушений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правила дорожного движения необходимо соблюдать в любых погодных условиях, особенно в осложненных. ПДД обеспечивают безопасность автомобилистов и пешеходов, а их нарушения напрямую влияют на дорожную ситуацию, провоцируют ДТП и тормозят движение в Москве.

Ранее на Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За эти дни выпало более 118% от месячной нормы осадков.