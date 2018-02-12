РИАМО – 12 фев. За каждой семьей погибших в крушении Ан-148 в Подмосковье закрепили персонального медработника, который будет ежедневно контролировать состояние здоровья людей, потерявших своих близких, сообщает Газета.ru.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов подвел итоги работы правительственной комиссии по ликвидации последствий и оказанию помощи семьям погибших в крушении Ан-148 в Подмосковье за первые сутки, прошедшие с момента катастрофы.

«В аэропортах Орска и «Домодедово» организованы штабы по оказанию психологической помощи родственникам погибших. Для родственников погибших организовано 20 номеров в гостинице аэропорта «Домодедово» и 40 номеров в гостиницах Раменского района Московской области. За каждой семьей закреплены персональные медработники с ежедневным мониторингом состояния здоровья», - говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.

На месте падения самолета работают сотрудники МЧС, Росавиации, Ространснадзора, следственных органов, Минздрава, МАК и других оперативных служб. Всего в работах задействовано порядка 1 тысячи человек и около 200 единиц техники.

Операция перешла в стадию поисковой и продлится еще порядка недели. Также неделю будут собирать останки жертв и доставлять их в Московское бюро судебно-медицинской экспертизы. Сбор генетического материала у родственников будут вести в основном по месту их нахождения, а также в столице.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.