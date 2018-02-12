РИАМО - 12 фев. В январе 2018 года поездки в электричках Центральной пригородной пассажирской компании совершили на 528 тысяч человек больше, чем за аналогичный период в 2017 году, пассажиропоток превысил 42 миллиона человек, сообщается на сайте ЦППК.

«Пассажиропоток компании в январе 2018 года вырос на 528 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 42 миллионов пассажиров», — говорится в сообщении.

Так, пассажиропоток на Рижском направлении Московской железной дороги увеличился на 226 тысяч человек по сравнению с 2017 годом и составил 3,1 миллиона человек, на Казанском — на 163 тысячи человек (6,8 миллиона человек), На Савеловском — на 160 тысяч человек (3,2 миллиона), на Киевском — на 125 тысяч человек (2,8 миллиона).

«Большим спросом у пассажиров также пользуются экспрессные маршруты: в январе текущего года они перевезли свыше 2,5 миллионов пассажиров, что на 46 тысяч пассажиров больше, чем в январе прошлого года. Такие поезда ходят по девяти направлениям: Курскому, Горьковскому, Казанскому, Ярославскому, Белорусскому, Савеловскому, Рижскому и Павелецкому, Киевскому», — уточняется в сообщении.

Положительная тенденция увеличения количества пассажиров ЦППК на всем Московском транспортном узле прослеживается в связи с обновлением подвижного состава, постоянным повышением качества обслуживания и ежедневным двусторонним диалогом с пассажирами по различным каналам связи. Так, в январе текущего года по обращениям были добавлены остановки пригородных поездов на Савеловском направлении, также было частично изменено расписание на Павелецком и Савеловском направлениях.