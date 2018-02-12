РИАМО - 12 фев. Москва стала одним из десяти самых популярных у туристов городов России для романтических поездок на День влюбленных, при этом пребывание в столице для двоих в период с 13 по 15 февраля обойдется в 4,5 тысячи рублей в сутки, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса аренды жилья Tvil.ru.

Tvil.ru определил самые популярные у туристов города для романтических поездок на День влюбленных. Рейтинг составлен по данным броней гостиниц и апартаментов с 13 на 15 февраля 2018 года.

«Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Екатеринбург, Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Калининград и Великий Новгород вошли в топ-10 городов России, популярных у туристов для отдыха на День влюбленных», - говорится в сообщении.

При этом в Москве проживание и питание вдвоем в праздник всех влюбленных обойдется туристам менее чем в 4,5 тысячи рублей в сутки, а дешевле всего - в Великом Новгороде (2,5 тысячи рублей).

В этом году День влюбленных 14 февраля приходится на Масленичную неделю с 12 по 18 февраля.

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