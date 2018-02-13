РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске во вторник пройдет бесплатный мастер-класс по приготовлению фигурных и ажурных блинов на Масленицу, принять участие смогут все желающие, сообщается в группе «Вольница» в соцсети «ВКонтакте».

«В пабе «Ирландец» в Подольске 13 февраля состоится мастер-класс по выпечке необычных вкусных блинов на Масленицу. Участники научатся готовить разноцветные, фигурные, ажурные, а также с узорами и припеком (с начинкой – ред.) блины. Принять участие смогут все желающие бесплатно», – говорится в сообщении.

Мастер-класс начнется в 20:00 по адресу: улица Мраморная, дом 2Д. По итогам мероприятия состоится дегустация приготовленных блинов.