РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Жители Подольска во вторник смогут бесплатно посмотреть инсценировку произведения Федора Абрамова «Пролетали лебеди», литературный вечер пройдет во Дворце культуры «Октябрь», сообщается в группе «Театральный коллектив «Свеча» городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Театральный коллектив «Свеча» подмосковного Подольска приглашает на литературный вечер под названием «Пролетали лебеди», который пройдет 13 февраля во Дворце культуры «Октябрь». Артисты театрального коллектива исполнят рассказы Николая Сладкова и Федора Абрамова, а также покажут инсценировку произведения Абрамова «Пролетали лебеди»», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 19:00 и будет проходить в Малом зале ДК «Октябрь» по адресу: улица Свердлова, дом 38. Вход на литературный вечер свободный.