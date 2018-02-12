РИАМО - 12 фев. Специалисты Роспотребнадзора дежурят в столичном аэропорту «Домодедово» для защиты прав пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии», которая приостановила полеты на Ан-148 после авиакатастрофы в Раменском районе, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«С целью обеспечения защиты прав потребителей в международном аэропорту «Домодедово» обеспечено дежурство специалистов управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Московской области», - говорится в сообщении.

Также ведомство напомнило пассажирам «Саратовских авиалиний» об их правах в случае задержки или отмены рейса.

Так, отношения между пассажирами и авиаперевозчиками регулируются Гражданским и Воздушным кодексами РФ, федеральным законом «О защите прав потребителей» и Общими правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требованиями к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей.

«Ответственность по договору перевозки перед пассажиром предусмотрена статьей 120 Воздушного кодекса и статьей 795 ГК РФ, где указано, что за задержку отправления воздушного судна или его опоздание в пункт назначения перевозчик должен уплатить пассажиру штраф, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», - говорится в сообщении.

Размер такого штрафа составляет 25% от установленного минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 50% от провозной платы.

В соответствии с пунктом 99 Общих правил воздушных перевозок пассажиров, в случае задержки или отмены рейса из-за непогоды, изменения маршрута, по техническим и другим причинам, авиакомпания обязана бесплатно организовать для пассажиров ряд услуг.

В частности, перевозчик должен предоставить пассажирам два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании рейса более двух часов; обеспечить пассажиров прохладительными напитками при ожидании рейса более двух часов и горячим питанием при задержке вылета более четырех часов и далее каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. Пассажиру с ребенком до семи лет следует предоставить комнату матери и ребенка.

Кроме того, авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов днем и более шести часов ночью; доставить пассажиров от аэропорта до гостиницы и обратно и организовать хранение багажа.

Вместе с тем, в случае отмены или задержки рейса пассажир имеет право отказаться от перевозки. Такой отказ будет считаться вынужденным и пассажиру должна быть возвращена вся сумма, уплаченная за перевозку, либо за невыполненную часть перевозки.

Отказ пассажира от перевозки должен быть зафиксирован перевозчиком в перевозочном документе, либо перевозчик должен выдать пассажиру документ, подтверждающий обстоятельства отмены или задержки рейса. Причем возмещение пассажиру указанной суммы или ее части не освобождает перевозчика от обязанности уплатить пассажиру штраф на условиях статьи 120 Воздушного кодекса.

Перевозчик также по требованию пассажира уплачивает за каждый день просрочки исполнения услуги по перевозке неустойку в размере 3% от цены авиабилета. Сумма неустойки при этом не может превышать стоимость авиабилета.

Все претензии, возникающие у авиапассажиров по поводу перевозки, должны быть адресованы перевозчику, как стороне по договору в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения по усмотрению заявителя.

С рекомендациями по действиям авиапассажиров в случаях задержки рейсов также можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора либо можно получить консультацию по телефону горячей линии: 8-800-511-58-98.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.