РИАМО - 12 фев. Жители подмосковного Домодедова 15 февраля соберутся на митинг, посвященный памяти соотечественников, погибших в локальных войнах и конфликтах, сообщается на сайте городской администрации.

«Приглашаем жителей и гостей городского округа Домодедово принять участие митинге, посвященном Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также почтить память не вернувшихся с войны», - отмечается в сообщении.

Митинг состоится 15 февраля в 10:00 у памятника воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах.

15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контингента войск из Афганистана. За 10 лет война унесла жизни почти 15 тысяч советских солдат и офицеров.