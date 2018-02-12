РИАМО - 12 фев. В учебно-тренировочном центре «Сатурн» в подмосковном Кратове, который на время чемпионата мира по футболу будет базой сборной команды Португалии, проводят работы по требованию футболистов, в частности, в номерах поставят пробковую мебель и большие плазменные панели с игровыми приставками, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Учебно-тренировочный центр «Сатурн» включает в себя три футбольных поля - два с натуральным покрытием и одно с искусственным. На базе есть полноценный гостиничный комплекс евростандарта. Единовременно на тренировочной базе в Кратове могут проживать свыше 200 человек. Пищеблок базы включает в себя холодный и горячий цеха, позволяющие обеспечивать питанием всех посетителей. Также в расположении центра есть тренировочный зал и бассейн. От УТЦ «Сатурн» до ближайшего аэропорта «Жуковский» всего 10 километров.

«На базе в Кратове сейчас проводятся косметические работы под требования футбольной федерации Португалии. В соответствие приводится спальный корпус, меняется мебель и внутреннее убранство. Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров, и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы и сейчас по ним ведутся работы», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели, к которым должны быть подключены игровые приставки, чтобы была возможность играть друг с другом по сети.

По словам Терюшкова, главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра «Сатурн» в любом из номеров, который он выберет.

Предполагается что после чемпионата мира на базу в Кратове будут приезжать не только профессиональные команды по футболу, но и спортсмены по таким видам спорта, как борьба, художественная гимнастика, бадминтон.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах-организаторах в России. В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.