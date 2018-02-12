РИАМО - 12 фев. Активисты зажгли крест из 71 лампады около храма Христа Спасителя в Москве, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Я думаю, что это очередное свидетельство того, что людям небезразлична чужая трагедия», - сказал Александр, один из активистов, принимавших участие в сборе креста.

Потрясенные авиакатастрофой москвичи приносят к храму цветы.

«Сложно выразить свои мысли. Каждый год в России происходят такие страшные трагедии, и я пришла сюда, чтобы выразить свои соболезнования, мне хочется почтить память погибших», - сказала участница акции Александра.

Иерей в присутствии православных активистов отслужил панихиду по погибшим в крушении пассажирского самолета.

«Мы должны обязательно высказать соболезнования близким этих (погибших - ред.) людей, там были даже маленькие дети. Это, конечно, очень горько. Мы собрались сюда, зажгли 71 свечу. Всю ночь будут гореть эти свечи, наши ребята будут подходить и свечи обновлять», - подчеркнула активистка Мария.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.