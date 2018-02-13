РИАМО - 13 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретится с руководителями крупных российских и иностранных компаний 13 февраля в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Тринадцатого февраля в 12:00 в доме правительства пройдет встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с инвесторами «Подмосковная Масленица», - говорится в сообщении.

Для участия во встрече приглашены руководители крупных российских и иностранных компаний, а также экспертного сообщества, заинтересованных в развитии деловой активности и инвестиционной деятельности на территории региона.

Основная дискуссия будет посвящена мерам поддержки предприятий и их сравнению с другими регионами.

«В частности, заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев представит перспективы развития промышленных комплексов и технопарков, инвестиционной инфраструктуры, сельского хозяйства и инфраструктурного финансирования», - уточняется в сообщении.