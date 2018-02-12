РИАМО - 12 фев. В столице на трех плоскостных парковках временно не взимается плата из-за проблем с электроснабжением, сообщается на сайте московского паркинга.

«На трех плоскостных парковках закрытого типа проводятся профилактические работы по восстановлению стабильной работы электроснабжения. Парковки расположены по адресам: улица Ивантеевская, дом 24-32 (рядом со станцией метро «Бульвар Рокоссовского»), улица Южнопортовая, напротив владения 3, и проспект Вернадского, владение 105», — говорится в сообщении.

На время проведения работ плата за парковку не взимается, выезд осуществляется в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму.