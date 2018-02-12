РИАМО - 12 фев. Следователи предъявили Борису Грицу, напавшему на сотрудницу радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и ранившему ее, обвинение в окончательной редакции, он обвиняется в попытке убийства, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 49-летнему мужчине предъявлено обвинение в окончательной редакции в покушении на убийство сотрудницы одной из столичных радиостанций», - отмечается в сообщении.

По данным следствия, днем 23 октября 2017 года мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в область шеи. Нападавший был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. Пострадавшая незамедлительно доставлена в больницу, где ей была оказана вся необходимая помощь. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей причинены телесные повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В рамках уголовного дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе обвиняемому назначена и проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по заключению которой он признан невменяемым. В ближайшее время следователями планируется завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела.