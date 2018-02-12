РИАМО (КРАСНОАРМЕЙСК) - 12 фев. Общественная палата Красноармейска завершила в понедельник мониторинг всех школьных столовых Красноармейска, нарушения разной степени в организации питания выявили в 4 школах из 5, сообщила Красноармейскому информагентству член общественной палаты города Елена Нянькина.

«Сегодня, 12 февраля, мы провели второй этап проверки, его мы проводили в школе №3 и гимназии №6. Первый этап провели 5 февраля в школах №№1, 2 и 4. В школе №3 мы отметили отсутствие накладных на выпечку из Пушкинского «Комбината школьного питания». Кроме того, там же обнаружены старые исправленные ценники, посуда со сколами и остывший кофе на завтрак. В школе №2 наше внимание привлекли некачественно вымытая посуда и неработающий водонагревательный агрегат», – сказала Нянькина.

Она добавила, что по школам №№1 и 4 есть несколько мелких нареканий. Замечаний по поводу организации питания ни у членов общественной палаты, ни у представителей родительского комитета не возникло только в гимназии №6.

По данным агентства, инициатива таких проверок в школах Подмосковья возникла в связи с отравлением детей в кадетской школе в Люберцах и принадлежит уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.