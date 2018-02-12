РИАМО - 12 фев. В Подмосковье новых предпринимателей на льготный период могут освободить от обязанности установки кассового аппарата, эту меру депутаты Мособлдумы рассматривают в качестве одного из вариантов поддержки малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

На публичных слушаниях сотрудники управления Федеральной налоговой службы по Московской области рассказали, что в Подмосковье достигнуты высокие показатели по борьбе с предпринимателями, уходящими от налогов с помощью перерегистрации фирмы, а также по введению онлайн-касс. Так, по сравнению с 2016 годом на конец 2017 миграция организаций в область (смена данных в ЕГРЮЛ, чтобы уйти от налогов) сократилась на 10%, а на учет поставлено 104 тысячи единиц нового кассового оборудования.

«Сейчас мы в комитете (Мособлдумы – ред.) по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики обсуждаем новый способ поддержки – освобождение от обязанности установки кассового аппарата в льготный период для впервые зарегистрировавшихся предпринимателей. Сейчас им доступны только налоговые льготы, если у них нет подчиненных», - сказал председатель комитета Тарас Ефимов.

Он добавил, что пока что рано говорить о каких-то сроках, так как депутаты только приступили к проработке этого вопроса и уточняют потребность в такой поддержке.

«Если все сложится удачно, то будем готовить федеральную закинициативу», - добавил Ефимов.

По его словам, на новые онлайн-кассы в Подмосковье уже перешли 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и 21,5 тысяча юридических лиц. При этом законом определены зоны ограниченного доступа к интернету – это обычно сельская местность, где предприниматель не может обеспечить постоянную передачу данных об операциях с кассовым аппаратом. Поэтому есть возможность передавать эти данные периодически.

Что касается ухода от налогов при помощи перерегистрации в другом регионе, то регулировать этот вопрос непросто. Запретить миграцию фирм – это значит ограничить права передвижения бизнеса. Так как нечестные налогоплательщики регистрируются в основном на «резиновых адресах», чтобы уйти от налогов в родном регионе, бороться с этим явлением можно только с помощью контроля. Если по новому адресу зарегистрировано подозрительно большое количество юридических лиц, то УФНС начинает проверку, пояснил депутат.