РИАМО - 12 фев. Домодедовский центр занятости населения 14 февраля проведет ярмарку вакансий, где соискатели могут пройти профориентационное тестирование, встретиться с возможными работодателями и получить консультации по вопросам профобучения и организации бизнеса, сообщается на сайте администрации городского округа.

«ГКУ «Домодедовский центр занятости населения» проводит 14 февраля 2018 года с 10:00 до 13:00 ярмарку вакансий для незанятого населения, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, граждан пенсионного и предпенсионного возраста, инвалидов. Место проведения: помещение ЦЗН по адресу: город Домодедово, микрорайон Центральный, Кутузовский проезд, дом 12. Телефон для справок: 8(496) 794-38-00», - отмечается в сообщении.

Посетители ярмарки смогут провести переговоры с работодателями, получить подробную информацию о вакансиях, заполнить анкеты; получить вакансии подходящей работы из базы данных центра занятости.

Также специалисты ЦЗН дадут желающим консультации по вопросам профессионального обучения, организации самозанятости (регистрации ИП и получения субсидии), а также помогут пройти профориентационное тестирование.