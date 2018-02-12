РИАМО - 12 фев. Три человека, пострадавшие при наезде грузовика на автобус в подмосковном Ногинске, были пассажирами автобуса, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУП «Мострансавто».

Он отметил, что грузовой автомобиль МАЗ совершил наезд на стоящий на остановке автобус ЛиАЗ-4292, принадлежащий Ногинскому филиалу «Мострансавто».

«В результате пострадали три пассажира автобуса: ребенок 12 лет (ушиб локтя), женщина 1972 года рождения (ушиб головы), мужчина 82 года (рассечена бровь). Вины водителя автобуса не усматривается», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пассажиры «Мострансавто» застрахованы компанией «Согаз».

Ранее дежурный офицер регионального главка МВД России сообщал, что в 17:20 в Ногинске на улице Пугачева в автобус, который стоял на остановке, въехал грузовик. Пострадали три человека, среди них есть ребенок.