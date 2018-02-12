РИАМО - 12 фев. Глава подмосковного городского округа Жуковский Андрей Войтюк в ходе встречи с учениками лицея №14 рассказал о работе по благоустройству города, о ремонте дорог и о предстоящем создании индустриальных парков.

В своем аккаунте в Instagram он сообщил, что в рамках проекта «Вопрос главе» встретился с учащимися лицея №14. Встреча прошла насыщенно, лицеистов интересовали все сферы жизни города.

«Рассказал о проведенном благоустройстве набережной на Федотова и сквера в центре города, о ремонте «Стрелы», содержании и ремонте дорог города, развитии города в плане создания предприятий на новых территориях, где планируется внедрить несколько индустриальных парков», - написал Войтюк.

Он добавил, что ребят интересовали такие вопросы, как обустройство велодорожек, судьба долгостроя - ЖК «Гагаринский», установка сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 в качестве памятника и многое другое.